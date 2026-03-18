Трамвайный перегон реконструируют в Автозаводском районе до конца года

Реконструкция участка трамвайных путей, соединяющего Соцгород-1 и Соцгород-2, будет завершена до конца третьего квартала 2026 года, сообщили в компании «Экологические проекты».
Подрядчиком, ответственным за модернизацию, включая улицу Строкина, выступает ООО «Форт». Общий объем инвестиций в обновленные трамвайные пути на данном отрезке оценивается в 769 миллионов рублей.
Представители «Экологических проектов» заверили, что все запланированные работы ведутся строго по утвержденному плану государственной экспертизы.
