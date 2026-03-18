ВАД завершает возведение путепроводов на Северном обходе Калининграда

Компания «ВАД» активно продвигается в реконструкции Северного обхода Калининграда — работы ведутся в круглосуточном режиме силами до 240 специалистов. По состоянию на март 2026 года общая готовность объекта приблизилась к 80%, а завершение всех работ на участке запланировано до конца года.
На участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск завершено устройство опор и начато бетонирование пролётных строений путепроводов и моста через Питьевое озеро. На мосту через Питьевое озеро уже завершено армирование монолитной плиты пролётного строения, и сейчас идёт её поэтапное бетонирование.
В конце марта 2026 года начнётся бетонирование пролётного строения путепровода через проспект Победы, а в апреле приступят к бетонированию пролётного строения путепровода через железную дорогу Калининград -Балтийск. До конца мая 2026 года планируется завершить бетонирование, выполнить финишную отделку поверхностей и устройство гидроизоляции. Уже в середине мая 2026 года стартует укладка асфальтобетонных покрытий, а в августе запланированы устройство дорожной разметки и монтаж дорожных знаков.
Объём монолитного бетона в конструкции пролётных строений трёх путепроводов составит 1220 м³, а общая протяжённость пролётных строений достигнет 297,7 м. Помимо этого, ведутся укрепление откосов насыпи растительным грунтом и монолитным бетоном, устройство наружного освещения и прокладка инженерных коммуникаций АСУДД.
Параллельно реализуется ещё один участок Северного обхода — от транспортной развязки с Советским проспектом до пересечения с улицей Тенистая аллея. Здесь строятся подземный и три надземных пешеходных перехода, завершается сборка пролётных строений из металлических гофрированных конструкций двух путепроводов арочного типа и продолжается бетонирование пролётного строения путепровода через Питьевой канал. Также ведутся строительство водопропускных труб и ливневой канализации, отсыпка насыпи и устройство щебёночных оснований дорожной одежды основного хода. Окончание строительства этого участка запланировано на конец 2027 года.
После завершения работ оба участка Северного обхода Калининграда общей протяжённостью 5,8 км будут расширены до шести полос движения, приведены в соответствие с категорией 1Б и обеспечены расчётной скоростью движения 120 км/ч. Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Бетонирование пролётных строений — решающий этап работ на всех искусственных сооружениях. Уже в мае планируем выйти на укладку асфальтобетонных покрытий. В общем по всему объекту работы ведутся в круглосуточном режиме. До конца года все работы на данном участке будут завершены», — поясняет начальник строительного управления АО «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.