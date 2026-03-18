Нижегородские подростки получили по 6 лет колонии за поджог вышек сотовой связи

Их судили по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде вынесли приговор двум несовершеннолетним жителям города, которых признали виновными в совершении теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Как установило следствие, в мае 2025 года в Ленинском районе областного центра подростки за денежное вознаграждение подожгли три базовые станции операторов сотовой связи. Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

2-й Западный окружной военный суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы: одному — 6 лет и 3 месяца, второму — 6 лет. Отбывать срок они будут в воспитательной колонии.