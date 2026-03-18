Рок-группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Культовая американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак своего логотипа, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в апреле 2025 года, в качестве заявителя указана «Линкин Парк». Роспатент принял положительное решение в марте текущего года.
Под товарным знаком логотипа группы Linkin Park хочет производить и продавать в стране музыкальные звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами, одежду, солнечные очки, головные уборы, а также предоставлять различные развлекательные услуги.
Рок-группа прославилась такими знаковыми хитами, как In the End и Numb, а также голосами Честера Беннингтона и Майка Шиноды.