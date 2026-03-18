Матвиенко возмутилась срывом рекультивации иловых полей в Казани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты резко раскритиковала ситуацию с реализацией экологических проектов в Татарстане и Ивановской области.
Еще более абсурдной он назвал ситуацию в городе Кинешма Ивановской области. Там построили современные очистные сооружения, но трубу от другого населенного пункта проложили, не доведя до них. В итоге объект просто не работает, а для завершения работ требуются новые бюджетные вливания.
Услышав это, Матвиенко не скрывала возмущения. «Для чего мы выделяем деньги, которые просто закапываются и не работают?» — обратилась она к коллегам. Спикер Совфеда поручила разобраться, кто в министерстве природных ресурсов отвечает за распределение средств и контроль за их расходованием. «Давайте как-то встряхнем эту тему. Это очень финансово емкие проекты, они нужны для Волги», — подчеркнула Матвиенко, потребовав принять меры.
Напомним, иловые поля казанских очистных сооружений занимают около 100 гектаров в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища и эксплуатируются с 1974 года. Рекультивацию начали в 2021-м, сроки неоднократно сдвигались. Сейчас завершить работы планируют к июлю 2026 года. Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов объяснял отставание применением новых для республики технологий. После завершения проекта на этой территории планируют создать мегапарк «Большая Волга» с инвестициями около 67 миллиардов рублей.