«Социум трейд» отказался от иска о взысканиях с Киркорова

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. АО «Социум трейд» отказалось от взыскания более 12 миллионов рублей задолженности по кредитному договору с певца Филиппа Киркорова, производство по иску прекращено, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«Истец отказался от исковых требований, суд прекратил производство по иску», — сказал собеседник агентства.
Процесс проходил в закрытом режиме.
Как ранее сообщали РИА Новости в суде, истец в лице АО «Социум Трейд» указал, что в 2022 году Киркоров получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях. Впоследствии МКБ уступил право требования истцу, который просил взыскать с артиста оставшуюся задолженность.
Его адвокат Роман Кузьмин пояснял РИА Новости, что в 2022 году Киркоров взял кредит у МКБ с условием, что вместо оплаты он выступит у них на корпоративе, «что и было сделано», однако истец просил взыскать более 12 миллионов рублей, включая пени.