Прощание с бывшим деканом истфака ННГУ Олегом Колобовым состоится 20 марта

Бывший декан исторического факультета Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде Олег Колобов скончался на 78-м году жизни. Об этом рассказал ректор ННГУ Олег Трофимов в телеграм-канале.

Олег Колобов долгие годы возглавлял исторический факультет и создал в вузе факультет международных отношений. Ученый был основателем и руководителем научной школы американистики.

«Под его руководством выросло несколько поколений специалистов, которые работают на благо страны в самых разных областях гуманитарного знания. Мои соболезнования родным и близким!», — написал Олег Трофимов.

Олега Колобова похоронят на Бугровском кладбище, отпевание состоится 20 марта в 11:00 в Вознесенском Печерском монастыре.

