В ГД оценили попытку Зеленского показать Трампу бои на Украине

Ранее стало известно о плане Владимира Зеленского вручить Дональду Трампу на Мюнхенской конференции планшет, с помощью которого можно было бы следить за происходящим на линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Украине. Реализовать план не удалось — Трамп не участвовал в мероприятии. В итоге Зеленский вручал iPad королю Великобритании Карлу III. В ВСУ сочли подарок нарушением режима секретности и обвинили президента в нарушении гостайны.