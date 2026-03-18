В ГД оценили попытку Зеленского показать Трампу бои на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский безрезультатно старается угодить и вызвать симпатию у команды Дональда Трампа, где его не считают авторитетным политиком. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру», комментируя информацию о попытке главы киевского режима вручить президенту США планшет, отслеживающий бои на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Соединенные Штаты и так знают, что происходит на поле боя. Это не так трудно при помощи их космических средств — посмотреть, как наша армия наступает. Я думаю, это больше демонстративный жест со стороны Зеленского», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что Зеленский буквально «подлизывается» к США, но в Белом доме до сих пор не считают его политиком высокого уровня. Андрей Колесник напомнил, что Дональд Трамп неоднократно в пренебрежительном тоне высказывался об украинском президенте.

Ранее стало известно о плане Владимира Зеленского вручить Дональду Трампу на Мюнхенской конференции планшет, с помощью которого можно было бы следить за происходящим на линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Украине. Реализовать план не удалось — Трамп не участвовал в мероприятии. В итоге Зеленский вручал iPad королю Великобритании Карлу III. В ВСУ сочли подарок нарушением режима секретности и обвинили президента в нарушении гостайны.

