В ГД оценили попытку Зеленского показать Трампу бои на Украине

«Соединенные Штаты и так знают, что происходит на поле боя. Это не так трудно при помощи их космических средств — посмотреть, как наша армия наступает. Я думаю, это больше демонстративный жест со стороны Зеленского», — сказал собеседник «Ленты.ру».
Он добавил, что Зеленский буквально «подлизывается» к США, но в Белом доме до сих пор не считают его политиком высокого уровня. Андрей Колесник напомнил, что Дональд Трамп неоднократно в пренебрежительном тоне высказывался об украинском президенте.
Ранее стало известно о плане Владимира Зеленского вручить Дональду Трампу на Мюнхенской конференции планшет, с помощью которого можно было бы следить за происходящим на линии боевого соприкосновения в зоне СВО на Украине. Реализовать план не удалось — Трамп не участвовал в мероприятии. В итоге Зеленский вручал iPad королю Великобритании Карлу III. В ВСУ сочли подарок нарушением режима секретности и обвинили президента в нарушении гостайны.