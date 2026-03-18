Акция в защиту сайгаков стартовала под Волгоградом, жители боятся нашествия

В Волгоградской области стартовала просветительская акция в защиту сайгака. Ее центром станет природный парк «Эльтонский», сообщает РИАЦ.
Основные мероприятия запланированы на май. День сайгака пройдет пятого числа, а с 11 -го стартует конкурс сувениров «Душа степей».
«Цель акции — проинформировать местных жителей, охотников и туристов о проблеме сокращения численности сайгаков и ответственности, которая предусмотрена за нанесение вреда этим реликтовым копытным, современникам мамонта, шерстистого носорога и саблезубого тигра», — уточняют в облкомприроды.
Сайгак занесен в Красную книгу Волгоградской области. Между тем местные жители опасаются, что регион может столкнуться с той же проблемой, что и Саратовская область в 2025-м, где миграция около миллиона сайгаков из Казахстана оставила без урожая фермеров приграничной территории.
«Эти кочевники несут с собой множество проблем. По данным мониторинговых служб их уже более трех тысяч голов в нашем регионе. Они уже вытоптали зимой сельскохозяйственные поля, нанеся урон фермерам. А впереди может быть деградация растительного покрова и пастбищ, эпизоотическая угроза, угроза распространения инфекционных болезней, а также редким видам растений и животных, птицам, которые гнездятся в Волго-Ахтубинской пойме», — размышляет житель Ленинского района Вадим Чугунов.
Между тем кроме сайгака Волгоградской области и ее ближайшим соседям предсказывают еще и нашествие саранчи в 2026 году. А у сельхозпроизводителей региона и без того немало проблем.