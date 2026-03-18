В Ростовской области на законодательном уровне закрепили понятие «студенческая семья»

В Ростовской области официально появилось новое понятие — «студенческая семья». Как сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко по итогам заседания регионального парламента, теперь в областном законодательстве закреплено четкое определение этой категории людей.
Согласно принятому областному закону, студенческой семьей признается союз граждан в возрасте до 35 лет включительно, которые состоят в зарегистрированном браке и одновременно проходят обучение в высших учебных заведениях или учреждениях среднего профессионального образования. При этом важным условием является то, что статус распространяется на такие семьи независимо от наличия или отсутствия у супругов детей.
Александр Ищенко также рассказал, что данное законодательное закрепление станет основой для дальнейшего расширения мер поддержки. Он отметил, что в ближайшей перспективе как региональное, так и федеральное законодательство, по его мнению, пополнятся новыми механизмами социальной помощи, ориентированными именно на молодые студенческие семьи.
