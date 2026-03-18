Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на законодательном уровне закрепили понятие «студенческая семья»

В Ростовской области намерены ввести меры поддержки для «студенческих семей».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области официально появилось новое понятие — «студенческая семья». Как сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко по итогам заседания регионального парламента, теперь в областном законодательстве закреплено четкое определение этой категории людей.

Согласно принятому областному закону, студенческой семьей признается союз граждан в возрасте до 35 лет включительно, которые состоят в зарегистрированном браке и одновременно проходят обучение в высших учебных заведениях или учреждениях среднего профессионального образования. При этом важным условием является то, что статус распространяется на такие семьи независимо от наличия или отсутствия у супругов детей.

Александр Ищенко также рассказал, что данное законодательное закрепление станет основой для дальнейшего расширения мер поддержки. Он отметил, что в ближайшей перспективе как региональное, так и федеральное законодательство, по его мнению, пополнятся новыми механизмами социальной помощи, ориентированными именно на молодые студенческие семьи.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.