На Каспии отобрали пробы мертвых птиц для выявления убившего тюленей вируса

«В ходе экспедиции ученые провели мониторинг прибрежной зоны Каспийского моря, на которой фиксировался массовый падеж птиц и выброс мертвых особей тюленей, также был осуществлен отбор биоматериала более чем у тысячи птиц. Отобранный материал был направлен для дальнейшего исследования в Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины НИИ вирусологии. Лабораторный анализ позволит определить, какие штаммы вирусов циркулируют в популяциях птиц и могут ли они представлять угрозу для морских млекопитающих», — говорится в сообщении.