На Каспии отобрали пробы мертвых птиц для выявления убившего тюленей вируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ученые в ходе очередной исследовательской экспедиции по изучению и сохранению вымирающих каспийских тюленей отобрали пробы у тысячи мертвых птиц. Таким образом исследователи Дагестанского государственного университета намерены выявить вирус, который привел к массовой гибели морских млекопитающих в последние годы, сообщает пресс-служба фонда «Компас».
«В ходе экспедиции ученые провели мониторинг прибрежной зоны Каспийского моря, на которой фиксировался массовый падеж птиц и выброс мертвых особей тюленей, также был осуществлен отбор биоматериала более чем у тысячи птиц. Отобранный материал был направлен для дальнейшего исследования в Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины НИИ вирусологии. Лабораторный анализ позволит определить, какие штаммы вирусов циркулируют в популяциях птиц и могут ли они представлять угрозу для морских млекопитающих», — говорится в сообщении.
По мнению ученных, основной версией причины массовой гибели каспийского тюленя является заражение птичьим гриппом. В связи с зарегистрированными случаями массовой гибели птиц на отдельных участках дагестанского побережья Каспийского моря, а также сообщениями о сходных случаях на побережье Азербайджана научно-экспедиционная группа фонда «Компас» провела обследование Аграханского залива, прилегающих участков акватории и береговой линии Каспия. Аграханский залив — одна из крупнейших остановок на миграционном пути птиц Евразии. Здесь ежегодно концентрируются тысячи особей разных видов, что делает территорию важным природным резервуаром вирусных инфекций.
«Для нас важно изучать проблему комплексно. Каспийский тюлень — индикатор состояния всей экосистемы Каспийского моря. Исследования в ключевых точках миграции птиц помогают выявить возможные природные источники инфекций и выработать научно обоснованные меры для сохранения популяции. Полученные данные помогут лучше понять эпидемиологические процессы в экосистеме Каспия», — считает руководитель научной программы фонда «Компас», проректор по научной инновационной работе Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев, чьи слова приводятся в сообщении.
В последние годы ежегодно на берегу Каспийского моря находят сотни погибших тюленей. Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению этого вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.