Три гостиницы возле ФОКов построили в Нижегородской области

В Нижгородской области построили три новых отеля в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительных комплексов. Информацию об этом предоставила пресс-служба правительства региона.
Новые гостиницы расположились рядом с ФОКами в Тоншаевском, Краснобаковском и Воскресенском муниципальных округах. Кроме того, в Ковернинском округе ведутся работы по строительству отеля возле местного спортцентра.
Стоит отметить, что до 2025 года основной акцент проекта «Производительность труда» делался на промышленном секторе. Однако с прошлого года его сфера применения значительно расширилась, включив в себя все отрасли экономики, а также образовательные, медицинские, культурные и спортивные учреждения. В проекте также участвуют все соответствующие министерства.
Инициатива нижегородского Минспорта по привлечению инвесторов для строительства гостиниц возле спортивных объектов решает сразу две важные задачи: обеспечение круглогодичной загрузки ФОКов и стимулирование туристического потока в небольших населенных пунктах, как отметил Егор Поляков. В настоящее время прорабатываются более 10 подобных территорий, включая Нижний Новгород.
По данным министра спорта региона Дмитрия Кабайло, в области функционирует 42 физкультурно-оздоровительных комплекса.
Так, в Красных Баках была возведена гостиница на 202 места, специализирующаяся на индивидуальном питании для спортсменов. Это позволило увеличить число спортсменов, проходящих сборы, с 775 до 1200 человек по итогам 2025 года, а также повысить доход ФОКа на 2,3 миллиона рублей, сообщил глава профильного министерства.
Инвестирование в строительство гостиниц осуществляется частными инвесторами. Согласно инвестиционным соглашениям, заключенным между управляющими гостиницами и ФОКами, приоритет при размещении отдается спортсменам.
Ранее сообщалось, что новую гостиницу в центре Нижнего Новгорода откроют до 2030 года. Общий объем инвестиций в данный проект составит приблизительно 2,1 миллиарда рублей.