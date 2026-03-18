РУСАЛ запустил в работу электролизер с технологией инертного анода на замену ЭкоСодерберга

«К этому результату компания шла почти двадцать лет. От первых научных исследований и совместной работы с МГУ до получения промышленного алюминия востребованных марок (А7 и Р1020 по международной классификации) на инертном аноде. РУСАЛ уже произвел 6000 тонн металла по новой технологии и поставил его клиентам из разных отраслей. Проект пережил кризисы и скепсис, но в итоге доказал: технология работает и готова к масштабированию», — отмечают представители РУСАЛа.