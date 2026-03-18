РУСАЛ запустил в работу электролизер с технологией инертного анода на замену ЭкоСодерберга

В Красноярске РУСАЛ запустил в работу первый в мире электролизер с технологией инертного анода вместо самообжигающихся.
В компании отмечают, что главное отличие новой технологии — отказ от угольных анодов. Традиционное производство алюминия неизбежно сопровождается выбросами СО₂, который выделяется при сгорании угольных анодов.
Инертный анод не вступает в химические реакции, глинозем разлагается на алюминий и чистый кислород, таким образом, принципиально новая технология позволяет избежать выбросов парниковых газов. Наоборот, при каждой тонне алюминия, произведенного по новой технологии, в атмосферу поступает около 900 кг кислорода. Нет и никаких других выбросов, характерных для производства алюминия на угольных анодах.
«К этому результату компания шла почти двадцать лет. От первых научных исследований и совместной работы с МГУ до получения промышленного алюминия востребованных марок (А7 и Р1020 по международной классификации) на инертном аноде. РУСАЛ уже произвел 6000 тонн металла по новой технологии и поставил его клиентам из разных отраслей. Проект пережил кризисы и скепсис, но в итоге доказал: технология работает и готова к масштабированию», — отмечают представители РУСАЛа.
Возможность заместить инертными анодами технологию ЭкоСодерберг значительно расширяет перспективы этого изобретения.
«Замена ЭкоСодерберга на технологию инертных анодов — это прорывное решение нашей компании. Оно сочетает в себе современную науку и промышленную эффективность. Мы разрабатываем и начинаем внедрять технологии, формирующие основу алюминиевой промышленности будущего», — отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.
В компании отмечают, что выбор площадки не случаен. Именно на Красноярском алюминиевом заводе начали промышленное внедрение инертного анода. Сначала — на ваннах, где до этого использовались предварительно обожжённые угольные аноды, а теперь и на ваннах, где выплавляли металл по технологии Содерберг — самой распространённой на предприятиях отрасли, построенных в советское время.
Промышленное внедрение технологии инертных анодов открывает дорогу к принципиально новой модели производства алюминия. Технологию планируют масштабировать и интегрировать в действующие производства. Это открывает возможность для будущей модернизации большей части российского алюминиевого производства, так как на ЭкоСодерберге работают крупнейшие отечественные заводы.