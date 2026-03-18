В Твери нашли купеческие стеклянные браслеты XIV века и печать с гербом Тюдоров

Институт истории материальной культуры РАН является прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России — Императорской археологической комиссии, основанной в 1859 году. После Октябрьской революции, в 1918 году, Комиссия была преобразована в Российскую Академию истории материальной культуры (ГАИМК), в 1937 году — в ИИМК РАН СССР с центром в Ленинграде. Институт проводит археологические экспедиции, исследуя широкий спектр археологических культур Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, Северного Причерноморья и других регионов. В Институте работает 140 научных сотрудников, ежегодно проводится до 40 археологических экспедиций, 20−25 научных конференций, по итогам которых печатаются и публикуются сборники научных материалов; налаживается международное сотрудничество с археологическими центрами стран СНГ и других государств.