В Твери нашли купеческие стеклянные браслеты XIV века и печать с гербом Тюдоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Ученые Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ЦСА ИИМК) РАН во время раскопок в Твери нашли стеклянные браслеты XIV века, торговую печать с изображением династии Тюдоров, нюрнбергских счетный жетон XVI века и другие ценности. Предположительно, они принадлежали потомственным купцам, дом которых располагался на месте раскопок, сказано в Telegram-канале ЦСА ИИМК РАН.
«Мы исследовали площадь около 1 000 квадратных метров, в результате этих работ были раскрыты несколько строительных периодов и горизонтов застройки. В одном из них мы зафиксировали слой пожара, и в нем находятся стеклянные браслеты, что позволяет нам датировать эти постройки не позднее XIV века» — приводятся в сообщении слова младшего научного сотрудника Лаборатории камеральной и цифровой обработки археологических материалов ИИМК РАН Кирилла Хлуднева.
Помимо этого, на месте раскопок были обнаружены находки, относящиеся к местной металлопластике: нательные кресты, булавки, фрагменты литейных форм для подобных булавок. Ученые смогли проследить застройку XV-XVI веков. Хлуднев уточнил, что «в культурном слое мы нашли вещи, связанные с купцами. Возможно, это были какие-то потомственные купцы, потому что вещи XV-XVI века потом перерастают в находки нового времени, также связанными с торговлей».
Раскопки в Твери могут помочь проследить историю становления тверских посадов и историю, связанную с погребенным слоем в виде серого суглинка (породы из песка и глины), который содержит находки конца XIII века. «Важно отметить, что за все года исследований не было выявлено крупных архитектурных комплексов этого времени», — добавил Хлуднев.
Находки были сделаны на Троицкой улице в Твери — на участке, расположенном в непосредственной близости от берега Волги и совпадающем с направлением бывшей Фоминской улицы, шедшей к ныне не сохранившемуся деревянному храму Фомы Апостола.
Институт истории материальной культуры РАН является прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России — Императорской археологической комиссии, основанной в 1859 году. После Октябрьской революции, в 1918 году, Комиссия была преобразована в Российскую Академию истории материальной культуры (ГАИМК), в 1937 году — в ИИМК РАН СССР с центром в Ленинграде. Институт проводит археологические экспедиции, исследуя широкий спектр археологических культур Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, Северного Причерноморья и других регионов. В Институте работает 140 научных сотрудников, ежегодно проводится до 40 археологических экспедиций, 20−25 научных конференций, по итогам которых печатаются и публикуются сборники научных материалов; налаживается международное сотрудничество с археологическими центрами стран СНГ и других государств.