Какого числа день весеннего равноденствия и как его отмечают в разных культурах

Однако, вопреки распространенному заблуждению и самому названию «равноденствие», день и ночь в этот момент не полностью равны, рассказала «Газете.Ru» астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман. Они действительно становятся очень близки по продолжительности, но день обычно на несколько минут длиннее. Это связано с атмосферной рефракцией, которая «приподнимает» солнечный диск над горизонтом, заставляя нас видеть его выше истинного положения.