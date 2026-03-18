Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваетесь в спонсировании другой страны: калининградец лишился 11 млн рублей из-за аферистов

Мошенники убедили мужчину перевести деньги на «безопасный счёт».

Источник: Клопс.ru

В Калининграде 68-летний местный житель стал жертвой мошенников и лишился более 11 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 18 марта.

В полицию обратился мужчина, работающий специалистом по охране труда. Он рассказал, что на протяжении двух недель ему звонили в мессенджере неизвестные.

По словам потерпевшего, собеседники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и различных ведомств. Они заявили, что мужчина якобы подозревается в спонсировании недружественного государства.

Злоумышленники убедили калининградца, что для «проверки» необходимо перевести все сбережения на «безопасный счёт». В результате он перечислил мошенникам более 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

