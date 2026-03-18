Электроэнергия в Молдове вновь подорожает: Жители страны заплатят за ЛЭП Вулканешты—Кишинёв — это приведёт к росту тарифа

Стоимость строительства линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв, проект которого должен быть завершён в мае 2026 года, приведёт к увеличению тарифов на электроэнергию для конечных потребителей на 2−5%. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету.
По его словам, расходы на проект будут учтены в компоненте транспортировки в тарифе на электроэнергию.
— Мы говорим о корректировке транспортной составляющей тарифа, поскольку стоимость электроэнергии для потребителей включает в себя распределение, поставку, транспортировку, стоимость самой электроэнергии и прибыль поставщиков. С учётом оплаты контрактов с подрядчиками, проект будет отражён в транспортной компоненте только после завершения работ. Я предполагаю, что рост тарифа составит от 2% до 5%, что не является значительным, — отметил министр.
В текущих условиях, с тарифами в 3,59 леев за кВт/ч для потребителей, обслуживаемых Premier Energy, и 4 леев за кВт/ч для клиентов FEE Nord, повышение составит от 17 до 20 баней за киловатт-час потребляемой энергии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
