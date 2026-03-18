Беспрозванных поручил муниципалитетами провести субботник 4 апреля

«У нас весна наступила, я в субботу, в воскресенье ездил по городу, по муниципалитетам проезжал и смотрел, как ведется работа. Я не знаю, зачем мы чего-то где-то ждем, но приступать к уборке муниципалитетов можно уже было недели полторы назад, — сказал губернатор. — Кто-то мне говорит, что еще лед не сошел, снег где-то в парках лежит. Но это небольшой участок снега, зачем ждать его, чтобы приступить к уборке?» Беспрозванных поручил главам муниципалитетов особенно обратить внимание на парки, поскольку «люди уже пошли в парки отдыхать, весна всё-таки». «Касается всех муниципалитетов, общественных пространств, приступите к уборке территории, это важно. И второе: нужно готовиться уже к летнему периоду, это касается окоса травы и т.д., чтобы у нас не возникали проблемы что с снегом, что с травой», — добавил он.