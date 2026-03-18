ОСВОД сказал белорусам бросаться ли спасать тонущего человека, если боишься воды

ОСВОД сказал, как белорусы могут помочь тонущему человеку, если боятся лезть в воду.

Источник: Комсомольская правда

Начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации «ОСВОД» Алексей Василевский в интервью телеканалу ОНТ сказал белорусам, бросаться ли спасать тонущего человека, если боишься воды.

— Если вы боитесь сами, всегда ж есть мобильный телефон с собой, позвоните спасателям. Не уходите с места происшествия. Боитесь сами лезть, оказать помощь — дождитесь спасателей и укажите хотя бы то место, — рекомендует начальник спасательной станции.

Алексей Василевский обращает внимание, что, видя тонущего человека, следует адекватное оценивать свои возможности. К примеру, можно протянуть ветку или кинуть веревку (что окажется под рукой).

Он также озвучил, как белорусам следует действовать. Изначально необходимо вызвать спасательную службу.

— Если брать сейчас весеннюю погоду, лед нестабильный. Вы можете подползти к человеку, подать ему руку, и лед под вами начнет также ломаться. Здесь в данном случае лучше все же что-то бросить человеку, потому что, если вы его ухватите за волосы, за голову или еще что-то … Человек находится в стрессовом состоянии, холодно — он может вас потянуть за собой, — обращает внимание Василевский.

И добавил, что необходимо тонущего что-либо подать. Например, элементы одежды, чтобы была возможность за что-то ухватиться.

Ранее МЧС предупредило белорусов о подтоплении дорог и мостов в трех областях Беларуси.

Тем временем под Мстиславлем паводок отрезал дорогу в деревню, подтопив мост через Сож.

Кроме того, эксперты говорят про дефицит недорого жилья на вторичном рынке Минска: в продаже 5 тысяч квартир вместо 7−8 тысяч.