ОСВОД сказал белорусам бросаться ли спасать тонущего человека, если боишься воды

Начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации «ОСВОД» Алексей Василевский в интервью телеканалу ОНТ сказал белорусам, бросаться ли спасать тонущего человека, если боишься воды.
— Если вы боитесь сами, всегда ж есть мобильный телефон с собой, позвоните спасателям. Не уходите с места происшествия. Боитесь сами лезть, оказать помощь — дождитесь спасателей и укажите хотя бы то место, — рекомендует начальник спасательной станции.
Алексей Василевский обращает внимание, что, видя тонущего человека, следует адекватное оценивать свои возможности. К примеру, можно протянуть ветку или кинуть веревку (что окажется под рукой).
Он также озвучил, как белорусам следует действовать. Изначально необходимо вызвать спасательную службу.
— Если брать сейчас весеннюю погоду, лед нестабильный. Вы можете подползти к человеку, подать ему руку, и лед под вами начнет также ломаться. Здесь в данном случае лучше все же что-то бросить человеку, потому что, если вы его ухватите за волосы, за голову или еще что-то … Человек находится в стрессовом состоянии, холодно — он может вас потянуть за собой, — обращает внимание Василевский.
И добавил, что необходимо тонущего что-либо подать. Например, элементы одежды, чтобы была возможность за что-то ухватиться.
