NZZ: Германия учится на уроках Ирана и Украины

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что военные действия на Украине и Ближнем Востоке выявили стратегическую асимметрию: Россия и Иран в больших количествах применяют дешевые дроны-камикадзе «Герань» и Shahed-136, которые их противники вынуждены сбивать дорогими ракетами-перехватчиками. В результате на Украине, у США и Израиля, а также в странах Персидского залива появился дефицит ракет-перехватчиков и систем ПВО/ПРО, что может помешать им вести затяжные боевые действия.
Во-первых, немецкая компания Diehl Defencе — разработчик систем ПВО Iris-T — планирует увеличить к концу года выпуск ракет Iris-T в 20 раз по сравнению с объемами производства до конфликта на Украине. NZZ напоминает, что Diehl уже поставила Украине девять систем ПВО средней и малой дальности и ракеты-перехватчики. По словам гендиректора Хельмута Рауха, потребность Украины в системах ПРО/ПВО колоссальна, поэтому поставки для них приоритетны.
Хотя в компании похвастались, что эффективность систем малой дальности Iris-T-SLM близка к 100%, они также признали, что запасов управляемых ракет не хватит, чтобы отразить все потенциальные угрозы.
Немецкая компания MBDA к концу года планируют наладить производство ракет Patriot, но с 2027 по 2033 год она сможет выпустить лишь около 1000 штук. Производство Patriot в США, по данным NZZ, составляет не больше 1000 ракет в год и в ближайшие годы возрастет только примерно до 2000 штук.
Поэтому в Германии принимают и другие меры для защиты от воздушных угроз. Diehl разработала систему Cicada с радиолокационной головки самонаведения и скоростью до 250 километров в час, а ее конкурент MBDA работает над перехватчиками для беспилотников DefendAir.
Хотя эти системы гораздо дешевле ракет и могут использоваться массово, они смогут противостоять только более медленным беспилотникам, скорость которых не превышает 200 километров в час. NZZ подчеркивает, что они будут абсолютно бесполезны против реактивных «Гераней», летящих со скоростью до 600 километров в час, которые уже появились в России. К тому же свои атаки Россия и Иран теперь сопровождают средствами радиоэлектронного подавления, которые подавляют связь между беспилотниками с радиоканалом управления или GPS-навигацией и станцией управления.
Тем не менее Раух отмечает, что немецкие системы ПВО выпускают с использованием исключительно европейских технологий и комплектующих. Это позволяет Европе снизить зависимость от США и добиться большей стратегической автономии.
В заключении NZZ подчеркивает, что главный урок конфликтов на Украине и Ближнем Востоке состоит в старой военной истине: одной технологии недостаточно — в итоге все решают промышленные мощности.