Волгоградские хирурги провели мастер-классы для врачей на передовой

Челюстно-лицевой хирург из Волгограда Роман Стасюк вместе с коллегами провёл занятия с медиками, работающими на Донбассе. В свободное время специалисты обучили прифронтовых врачей сшивать сосуды, выполнять шинирование челюсти и работать с костями лицевого скелета.

Соответствующими теоретическими знаниями ещё со студенческой скамьи владеют многие медработники, однако реальный опыт взаимодействия с такими травмами имеется далеко не у всех специалистов.

В числе участников мастер-класса были урологи, травматологи и хирурги разного профиля. Для наглядности в занятиях использовались те же медицинские инструменты, которые распространены в фронтовых условиях.

Отметим, помимо обучения волгоградские медики с позывными Архангел, Эверест, Красавчик, Харон, Космос и Шахматист ежедневно помогают раненым бойцам получить качественную медицинскую помощь.

Фото: Мобилизация 34 / MAX.ru.