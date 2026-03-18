Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежедневные 20-минутные тренировки помогают преодолевать стресс

По данным исследователей Бингемтонского университета в США, также помощь со стрессом может оказать завтрак не реже пяти раз в неделю.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Преодолевать стресс помогают ежедневные 20-минутные тренировки, завтрак не реже пяти раз в неделю, разрешается даже употребление небольшого количества алкоголя. К таким выводам пришла группа исследователей Бингемтонского университета в США.

«В данном исследовании изучается взаимосвязь между качеством питания, факторами образа жизни, психологической гибкостью и устойчивостью к стрессам, с акцентом на потенциальную опосредующую роль психологической гибкости. Завтрак не реже пяти раз в неделю, а также употребление фастфуда не более трех раз в неделю были связаны с повышением устойчивости посредством процессов психологической гибкости», — пишут руководитель исследовательской группы доцент Лина Бегдач и ее соавтор Александр Талкачев.

Психологическую гибкость авторы определяют как «способность адаптировать свои мысли, эмоции и поведение к меняющимся ситуациям сбалансированным и конструктивным образом».

Исследователи опросили более 400 студентов, задавая вопросы об их питании, режиме сна, занятиях физкультурой и многом другом. «Употребление рыбьего жира четыре и более раз в неделю, ежедневные физические упражнения более 20 минут, употребление алкоголя и получение высшего образования были напрямую связаны с более высокой устойчивостью», — говорится также в статье.

Результаты эксперимента изложены в журнале Journal of American College Health.

