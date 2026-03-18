Экспорт зерна в Ростовской области вырос на 12,6%

Кроме того, в публикации приводится ответ на запрос, поступивший от управления Россельхознадзора. По информации ведомства, в феврале из Ростовской области экспортировали 669 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. В частности, 469 тысяч тонн были отправлены напрямую из портов региона, 200 тысяч тонн — доставили с перевалкой через порт Кавказ.