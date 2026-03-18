Экспорт зерна в Ростовской области вырос на 12,6%

Объемы экспортных отгрузок зерна в Ростовской области в феврале выросли на 6% по сравнению с январем, а при сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,6%. Об этом сообщают журналисты издания «Город N».
Кроме того, в публикации приводится ответ на запрос, поступивший от управления Россельхознадзора. По информации ведомства, в феврале из Ростовской области экспортировали 669 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. В частности, 469 тысяч тонн были отправлены напрямую из портов региона, 200 тысяч тонн — доставили с перевалкой через порт Кавказ.
Основными экспортерами зерна оказались Турция, Марокко, Израиль, Китай, Египет. Уточняется, что в целом экспорт зерна из России в феврале вырос на 13,1% и составил более 2,8 млн тонн.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.