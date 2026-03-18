Двух подростков осудили на 6 лет за поджог сотовых станций в Нижнем Новгороде

16-летнего и 17-летнего нижегородцев осудили за поджог базовых станций операторов сотовой связи. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.
Подростков признали виновными по статье о теракте. В мае 2025 года несовершеннолетние совершили поджог за денежное вознаграждение. Они выполнили инструкции неизвестного, с которым общались в мессенджере. Сообщники подожгли три станции около жилых домов в Ленинском районе и сняли это на мобильный телефон.
Суд признал нижегородцев виновными и решил отправить одного из них в воспитательную колонию на шесть лет, а второго — на шесть лет и три месяца. Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, несовершеннолетним нижегородцам назначили 6 и 8 лет колонии за теракт на ГЖД. Подростки подожгли релейный шкаф и два шкафа пункта считывания информации.