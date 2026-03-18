В Ростовской области вводят соцконтракты для участников СВО

В Ростовской области расширяют меры поддержки участников специальной военной операции. На заседании Законодательного собрания региона председатель Александр Ищенко сообщил о введении социальных контрактов для ветеранов СВО, желающих открыть собственное дело.
По словам спикера, принятые поправки позволят вернувшимся с фронта бойцам получить государственную помощь на осуществление предпринимательской деятельности.
При заключении соцконтракта доходы семьи ветерана учитываться не будут. Основным требованием для получения поддержки станет регистрация в службе занятости. Кроме того, для ветеранов, имеющих инвалидность первой или второй группы, дана возможность заключить соцконтракт на супругу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.