В Калининграде суд обязал региональный Минздрав возместить пациенту расходы на лекарство от рака

Центральный районный суд Калининграда обязал региональный Минздрав возместить пациенту расходы на лекарство от рака. Также мужчина получит компенсацию морального вреда. Об этом сообщается в телеграм-канале Калининградского областного суда.
Прокурор действовал в интересах 58-летнего местного жителя. В иске указано, что пациент не смог получить по рецепту врача-онколога препарат в аптечном подразделении из-за его отсутствия. Мужчина приобрёл лекарство за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 тысяч рублей.
«Ссылаясь на нормы Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, Федерального закона “О государственной социальной помощи”, положения Гражданского кодекса РФ о возмещении вреда, прокурор просил взыскать с ответчика в пользу П. расходы на приобретение лекарственного препарата и компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.
Суд взыскал с регионального Минздрава в пользу мужчины расходы на приобретение лекарственного препарата «Кстанди» в сумме 325 599 рублей, а также компенсация морального вреда — 30 000. Решение не вступило в законную силу.