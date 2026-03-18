Раскрыты катастрофические последствия при ударах по АЭС в Иране

Эксперт подчеркнул, что удар по станции «Бушер» со стороны Израиля — нарушение, которое можно приравнять к государственному терроризму, потому что противники, даже находящиеся в состоянии войны, воздерживаются от ударов по таким объектам. Собеседник NEWS.ru добавил, что Тель-Авив, как и Киев, игнорирует данное правило.
Анатолий Матвийчук отметил, что удар израильских военных по «Бушеру» — это удар по безопасности всего региона, в том числе их страны.
«Если возникнет ядерная опасность и заражение местности, там перестанут жить и арабы, и евреи. То есть Ближний Восток выйдет полностью из строя и станет непригодным для жизни. Это сразу приведет к переселению народов. Это будет гуманитарный катаклизм», — объяснил эксперт.
Он отметил, что атаки по АЭС — нарушение не только международных законов, но и общечеловеческих правил.