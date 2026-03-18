Минчане написали в прокуратуру коллективную жалобу на застройщика из-за шума. Подробности сообщает официальный телеграм-канал администрации Центрального района Минска.
Прокуратура района сообщила о поступлении коллективного обращения минчан на неудовлетворительные условия проживания, которые связаны с проведением строительных работ на объекте экспериментального многофункционального комплекса «Северный берег». Ведомство инициировало проверку администрацией района и Центром гигиены и эпидемиологии.
Специалист провели измерения шума, а также общей вибрации от работы строительного оборудования в жилом доме, распложенном по улице Пригородная. Результаты показали превышение допустимых уровней шума, общей вибрации.
На основании обнаруженный нарушений был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица специализированного управления № 173 ОАО «Трест № 15 “Спецстрой”. Также в адрес указанной организации было направлено письмо, касающееся принятий мер по соблюдения белорусского законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
«По результатам проверки со стороны государственных органов и организаций шумные строительные работы на объекте прекращены», — отметили в сообщении.
