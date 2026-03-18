Более 30 тысяч жителей Нижегородской области могут пострадать от паводка

В Нижегородской области готовятся к аномальному половодью. В зону возможного подтопления могут попасть 33 574 человека, включая 671 ребенка. Такие данные привел заместитель начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Роман Низов, выступая 17 марта на комитете по экологии Законодательного собрания.
По информации Гидрометцентра, пик паводка придется на конец апреля — начало мая. Уровень воды на реках северной части региона (Керженец, Ветлуга) может подняться на 0,5−1 метр выше нормы, а на Оке — на 1,5−2 метра.
В областном министерстве региональной безопасности заверили, что подготовка к паводку идет полным ходом. В регионе готовы 150 пунктов временного размещения и питания общей вместимостью более 52,5 тысячи человек. При самом неблагоприятном сценарии, который пока не прогнозируется, в зоне затопления могут оказаться свыше 41 тысячи человек, проживающих в 141 населенном пункте. под пристальным вниманием находятся 16 объектов экономики, 22 социально значимых учреждения и 29 объектов жизнеобеспечения. Кроме того, на контроле стоят 39 автодорог и 31 мост.