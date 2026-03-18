Более 30 тысяч жителей Нижегородской области могут пострадать от паводка

В областном министерстве региональной безопасности заверили, что подготовка к паводку идет полным ходом. В регионе готовы 150 пунктов временного размещения и питания общей вместимостью более 52,5 тысячи человек. При самом неблагоприятном сценарии, который пока не прогнозируется, в зоне затопления могут оказаться свыше 41 тысячи человек, проживающих в 141 населенном пункте. под пристальным вниманием находятся 16 объектов экономики, 22 социально значимых учреждения и 29 объектов жизнеобеспечения. Кроме того, на контроле стоят 39 автодорог и 31 мост.