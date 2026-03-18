Исторические интерьеры Столового зала воссоздали в Елагиноостровском дворце

Все работы выполнили вручную по технологиям начала XIX века.

Источник: Борис Пиотровский/Tg

В Елагиноостровском дворце в Петербурге воссоздали исторические интерьеры Столового зала. Опираясь на архивные документы, специалистам удалось восстановить декор окон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

— Все — от кистей до тесьмы — выполнили вручную по технологиям начала XIX века, — добавил Пиотровский.

Работы провели в рамках программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга». Благодаря субсидии, выделенной из бюджета города, Елагиноостровский дворец получил возможность вернуть утраченные часы и вазы, которые пополнили музейные экспозиции. Рассмотреть экспонаты и исторические интерьеры можно на экскурсии «Парадная анфилада Елагиноостровского дворца».

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что коллекцию музея-заповедника «Павловск» расширили более 300 предметов искусства. Среди них, например, тарелка с монограммой Матильды Кшесинской.