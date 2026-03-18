В регионах из-за действий догхантеров в больницы попали несколько человек

На Урале возбуждено уголовное дело после отравления жителя Екатеринбурга, убиравшего разбросанные догхантерами опасные вещества. Пока мужчина в больнице под капельницами приходит в себя, следователи выясняют, кто подкидывает на улицы яд, чтоб предъявить обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда по неосторожности».
Семья пострадавшего уже участвовала в очистке парков и дворов от смертельных приманок охотников на собак. Поэтому на очередную поисковую операцию они отправились во всеоружии: в масках для защиты дыхания и перчатках. Розовые пятна на снегу возле ограды детсада на одной из центральных улиц города волонтеров привлекли сразу. И притягивающим цветом, и специфическим запахом. К тому же среди екатеринбургских собаководов уже ходит самодельная инструкция с описанием ядовитых приманок. Под субстанцией красно-розового цвета там значится крысиный яд. Вещество не растворяется в воде и после попадания на снег или землю маслянистой пленкой покрывает поверхность. Когда волонтеры пытались сгрести этот розовый снег в мешки, раствор прожег перчатки, а люди надышались парами.
Как рассказала жена пострадавшего, через полтора часа после акции мужчине стало очень плохо, у него начались судороги. Вызвали скорую, доставили его в реанимацию и подключили к ИВЛ. В заключении медики написали: «отравление химическими веществами». Женщина тоже довольно долго отходила от токсичных паров и не могла прокашляться. Сейчас поступают сведения, что в больницы с рвотой и болью в груди обратились и другие добровольцы, очищавшие дворы от приманок догхантеров.
Отраву против собак раскидывали и раньше, но до пострадавших среди людей акции ненависти к четвероногим не доходили. Только за минувший февраль в одном из районов Екатеринбурга, Октябрьском, застроенном новыми ЖК, погибли от «угощений» 11 собак. Жители находят в снегу сосиски или куски мяса, сдобренные гвоздями или битым стеклом. И это происходит в районах, где стаи бродячих собак — большая редкость. Горожане создают патрули по отслеживанию охотников на собак. Волонтеры организовали сбор подписей для коллективного заявления в органы с требованием установить личности догхантеров. Заявление подписали уже больше 500 человек.
Между тем в Самаре, где недавно произошло массовое отравление собак и из сотни пострадавших животных погибли 20, люди потребовали от губернатора взять расследование под свой контроль.
Авторы обращения подчеркивают: «Разбросанная в публичных местах отрава — это не только убийство животных, но и угроза для людей, особенно детей».
В селе Черноречье Самарской области отраву находили даже во дворах частных домов. Фото, где у собак идет пена изо рта, идет кровь и они умирают по дороге к ветеринару, распространялись по Сети.
Один из владельцев, потерявший собаку, предложил 50 тысяч рублей за информацию об отравителе: «Не переживайте, ничего с этой мразью не будет, хочу просто взглянуть ей в глаза».
Полиция начала проверку. Однако люди не верят, что виновные будут наказаны.
«В последнее время отравители изощряются и применяют новый препарат, который почти обнуляет шансы откачать животное, — рассказала “РГ” учредитель астраханского фонда помощи бездомным животным “Добрый Тим” Светлана Марченко. — Он просто разрывает организм изнутри, и жертва еще дольше мучается. Раньше в таких ситуациях спасала максимальная доза укола витамина В6. Сегодня уже нет».
По словам волонтера, что особенно страшно, среди отравителей все больше подростков. Они специально раскидывают «зелье» в людных местах и ждут, когда животное «клюнет», а потом смотрят, как оно умирает в муках.
Сейчас астраханский благотворительный собачий приют «Верный друг», которым руководит женщина почти 15 лет, забит под завязку. В вольерах около 1500 животных. Примерно сорок процентов — это «спасенцы» от догхантеров, садистов, а также травмированные в различных ДТП.
«Остальные — это бывшие хозяйские. Многие у нас, к сожалению, считают, что питомцев не жалко выкинуть, как старую мебель, если надоела, — отмечает зоозащитник. — Собак вышвыривают из дома потому, что они заболели или стали ненужными».
Выход волонтер видит в просвещении и ужесточении штрафов за самовыгул, а также во введении новых больших штрафов — за выброс животных на улицу.
«Если бы штрафы были 50−100 тысяч рублей, не было бы столько беспризорных собак, — убеждена Светлана Марченко. — Проблему не решить и без обязательного чипирования животных — по чипу легко выяснить, кто выбросил пса. Ведь в том, что на улицах полно бродячих собак, в конечном итоге виноваты не животные, а люди, которые избавляются от них».
К сожалению, как признают эксперты, проблема чипирования в регионах решается очень плохо. Мало кто регистрирует животных. За это никто не несет никакой ответственности. До сих пор нет единой базы, по которой можно вычислить владельца. Все это создает почву для действий догхантеров. Они утверждают, что очищают улицы от бездомных собак. И у этих, по сути своей, преступников есть сторонники: «Раз власть не справляется, пусть работает народная самооборона».
Между тем.
Как уберечь свою собаку.
Марина Помазова, начальник кабинета скорой ветеринарной помощи Госветуправления Нижнего Новгорода:
— Внимательно наблюдайте за состоянием питомца после прогулки, а во время нее обращайте внимание на снег. Здесь собачникам очень пригодится мощный фонарик. Наибольшую опасность для животных представляют кусочки еды, которые они могут подобрать на улице. На втором месте — жидкости, разлитые на снегу. Определить на глаз, что это — детский сок или антифриз, — практически невозможно. Если собака все-таки съела такой крашеный снег, важно следить за ее состоянием после прогулки. Обращайте внимание на людей, которые гуляют в месте выгула собак без собаки, и при каких-либо подозрениях обращайтесь к сотрудникам правопорядка. Надевайте на собаку намордник. В таком виде она не сможет ничего съесть. Не отпускайте своего пса за гаражи, не разрешайте копаться в мусорных баках и рядом с ними. Не допускайте, чтобы незнакомцы кормили вашего любимца. При первых признаках отравления — потеря ориентации, шаткая походка, сильное слюнотечение, рвота, судороги, кровь изо рта и носа — немедленно обращайтесь в клинику.
Комментарий.
Владимир Бурматов, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:
— Проблема крайне серьезная, догхантеры — это люди, которые совершают тяжелые уголовные преступления, в результате которых могут погибнуть не только домашние животные, но и дети. Понятно, что с таянием снега это никуда не денется, и весной из песочницы дети могут потянуть эту гадость в рот.
На мой взгляд, это экстремистские группы, которые создают угрозу жизни каждому. Поэтому в таких случаях нужно срочно обращаться в полицию. Нужно попытаться сфотографировать человека, разбрасывавшего яд, или хотя бы в заявлении в полицию четко описать место и время, где и когда он находился. Также нужно посмотреть, какие камеры есть вблизи, для того чтобы указать, из каких учреждений можно запросить запись видеофиксации. Если полиция не действует, то обязательно надо обратиться в прокуратуру. Полицейских за это будет ждать наказание, если они не заводят уголовное дело и не занимаются розыском.