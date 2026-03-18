В регионах из-за действий догхантеров в больницы попали несколько человек

— Внимательно наблюдайте за состоянием питомца после прогулки, а во время нее обращайте внимание на снег. Здесь собачникам очень пригодится мощный фонарик. Наибольшую опасность для животных представляют кусочки еды, которые они могут подобрать на улице. На втором месте — жидкости, разлитые на снегу. Определить на глаз, что это — детский сок или антифриз, — практически невозможно. Если собака все-таки съела такой крашеный снег, важно следить за ее состоянием после прогулки. Обращайте внимание на людей, которые гуляют в месте выгула собак без собаки, и при каких-либо подозрениях обращайтесь к сотрудникам правопорядка. Надевайте на собаку намордник. В таком виде она не сможет ничего съесть. Не отпускайте своего пса за гаражи, не разрешайте копаться в мусорных баках и рядом с ними. Не допускайте, чтобы незнакомцы кормили вашего любимца. При первых признаках отравления — потеря ориентации, шаткая походка, сильное слюнотечение, рвота, судороги, кровь изо рта и носа — немедленно обращайтесь в клинику.