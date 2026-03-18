В Назарово испуганная косуля запрыгнула в квартиру через разбитое окно

Необычное происшествие случилось утром 18 марта в многоквартирном доме в Назарово. Косуля, спасаясь от неизвестной опасности, разбила окно и оказалась внутри жилого помещения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Напуганное животное металось по комнатам, жильцы вызвали полицию. На место прибыл участковый, затем подоспел охотовед. Вдвоём специалисты поймали косулю и доставили в ветклинику. Животное получило необходимую помощь.
Сейчас косуля находится на передержке в приюте в Ачинске. Как только она полностью восстановится, её выпустят обратно в дикую природу.
