Нарушения нашли при строительстве Центра бокса в Городце

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Нижегородской области выявили ряд недочетов в ходе возведения центра бокса в городе Городец. Информация об этом была опубликована на официальном портале ведомства.
Проведенная осенью прошлого года комплексная проверка законности и целесообразности расходования средств областного бюджета на данный спортивный объект выявила ряд несоответствий.
В марте текущего года по итогам проверки ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» и исполнитель работ оформили акты о возврате денежных средств на сумму 663,3 тысячи рублей для устранения выявленных нарушений. В настоящее время эти документы находятся на стадии размещения в Единой информационной системе.
Помимо прочего, ревизоры зафиксировали факт несанкционированной замены серверного оборудования и отсутствие компьютерной техники. По данному инциденту начата внутренняя служебная проверка.
В связи с обнаруженными нарушениями с сотрудниками профильных отделов были проведены профилактические беседы, обучающие семинары и инструктажи. Руководителям структурных подразделений предписано провести работу с подчиненными по вопросам рационального распоряжения бюджетными средствами.
К дисциплинарным взысканиям ответственные лица не привлекались.
Следует отметить, что торжественное открытие Центра бокса состоялось 27 августа 2025 года, в Международный день бокса. Центр бокса стал первым специализированным объектом в Нижегородской области для подготовки спортсменов по олимпийскому виду спорта.
