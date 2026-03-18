Нижегородское метро подготовили к защите от аномального паводка

Специалисты Нижегородского метрополитена и метростроевцы принимают усиленные меры для защиты подземки от прогнозируемого аномального паводка. Об этом сообщил Telegram-канал «МетроНН», отметив, что система безопасности продумывается еще на этапе проектирования и прокладки тоннелей. Основным барьером служит «круг защиты» из тампонажной цементной смеси, которую закачивают между грунтом и бетонной обделкой.
Для предотвращения протечек на новых и строящихся участках применяется высокоточная железобетонная обделка, оснащенная специальными резиновыми уплотнителями. На уже действующих станциях и перегонах службы используют современные добавки-герметики. Их под давлением закачивают в микротрещины и швы, чтобы исключить просачивание влаги внутрь конструкций.
Несмотря на традиционные риски подтопления, особенно актуальные для Заречной части Нижнего Новгорода, безопасность перевозок обеспечивается бесперебойной работой систем дренажа и мощных помп. В случае экстренных ситуаций предусмотрено использование гермозатворов, которые способны полностью изолировать участки тоннелей от притока воды.
Ранее сообщалось, что вскрытие рек в Нижегородской области прогнозируют в апреле.