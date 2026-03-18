Нижегородское метро подготовили к защите от аномального паводка

Специалисты Нижегородского метрополитена и метростроевцы принимают усиленные меры для защиты подземки от прогнозируемого аномального паводка. Об этом сообщил Telegram-канал «МетроНН», отметив, что система безопасности продумывается еще на этапе проектирования и прокладки тоннелей. Основным барьером служит «круг защиты» из тампонажной цементной смеси, которую закачивают между грунтом и бетонной обделкой.