Нижегородок, не желающих заводить детей, хотят отправлять к психологу

В России женщин, не желающих заводить детей, хотят отправлять к психологу. Такие рекомендации утвердил Минздрав РФ в рамках репродуктивной диспансеризации, пишет ТАСС.
Согласно документу, женщинам будут предлагать пройти анкетирование, посвященное репродуктивному здоровью. Если в анкете они заявят о нежелании иметь детей на вопрос «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?», то им предложат консультацию медицинского психолога.
Так власти намерены сформировать у чайлд-фри женщин «положительные установки на рождение детей».
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какие эпидемии грозят людям в будущем и появится ли «зомби-вирус».