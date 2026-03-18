МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в открытии объектов в Крыму в день его воссоединения с Россией.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
Так, среди открытых объектов Федеральный детский реабилитационный центр Минздрава РФ в Евпатории на 300 коек. Второй объект — новый крытый каток с искусственным льдом в Севастополе, который будет способствовать развитию спорта среди детей и молодежи, улучшению социальной среды в городе.
Кроме того, были открыты реконструированные канализационные очистные сооружения в посёлке Миндальное в горокруге Судак.