Пятый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня

Пятый моножанровый театральный фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» будет проходить в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Нижегородцы смогут увидеть постановки театров со всей России. В программу войдут спектакли в комедийном жанре как именитых, так и еще молодых театров. По словам мэра Юрия Шалабаева, из 20 городов, в том числе из Беларуси, Казахстана и Узбекистана, заявки на участие были присланы впервые.
Спектаклем-открытием фестиваля станет постановка театра комедии имени Н. П. Акимова из Санкт-Петербурга «Бешеные деньги». На закрытии нижегородцы увидят премьеру Московского Губернского театра — хип-хоп комедию в стихах «Ревизор». Специальным гостем фестиваля станет народная артистка России Юлия Рутберг.
Всего на участие в фестивале подано 124 заявки. В конкурсную афишу включили девять постановок. Билеты на фестиваль в ближайшее время появятся на сайте театра «Комедiя».
