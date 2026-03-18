«Морщинки» позвоночника. Как жить с протрузиями и грыжами

— Протрузия — это выпячивание пульпозного ядра. Если при этом его частичка ещё и свисает, то это уже экструзия или грыжа межпозвонкового диска. Когда они давят на спинномозговые корешки, человек испытывает сильную боль (она может «стрелять» в конечности) и становится нетрудоспособным. Тогда в обязательном порядке нужна помощь специалиста. Обычно обострения снимаются с помощью лекарственных препаратов. Они помогают снять отёк и воспаление, которые обычно составляют 30−50% от объёма грыжи. Кроме того, благодаря естественным процессам организма она сама немного «усыхает» со временем. В результате боль проходит, человек может работать до следующего обострения — они случаются 2−4 раза в год. Убрать протрузии и грыжи без операции нельзя. При этом хирургическое вмешательство показано лишь небольшому проценту пациентов. Не нужно сразу бежать в платную клинику к нейрохирургу, где операцию могут провести без показаний. А показания очень чёткие: сдавливание спинного мозга (оно приводит к параличу конечностей), расстройство мочеиспускания, интенсивный болевой синдром, который не снимается препаратами. Лучше сначала обратиться к неврологу в одну из поликлиник, подведомственных Минздраву Пермского края.