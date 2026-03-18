«Морщинки» позвоночника. Как жить с протрузиями и грыжами

Считается, что боль в спине — это расплата за прямохождение: протрузии и грыжи в позвоночнике есть практически у каждого взрослого.
Как жить с таким «багажом»? Что делать, чтобы состояние не ухудшилось? Правда ли, что усугубить ситуацию могут стресс и депрессия? На эти и другие вопросы ответила профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ, президент Научно-практического общества неврологов Пермского края Юлия Каракулова.
Всё на нём.
Ирина Вервильская, perm.aif.ru: Кто сегодня чаще всего страдает от боли в спине?
Юлия Каракулова: В первую очередь это проблема молодых трудоспособных людей, которые несут наиболее выраженную нагрузку. При этом с годами ситуация только усугубляется. Это связано с тем, что позвоночный столб выполняет опорную функцию, держит на себе всё тело. Разгружается он только в положении лёжа — в основном ночью, но и то не всегда. Если человек спит в неправильной позе или на неудобном матрасе, позвоночник не отдыхает.
— А в каком положении следует спать? Как выбрать матрас?
— Спать лучше на спине. Матрас не должен быть слишком жёстким. Если вы просыпаетесь отдохнувшим и расслабленным, значит, вы выбрали правильный. То же касается и подушки. Необязательно использовать ортопедическую. Есть люди, которым комфортнее на пуховой. Одним словом, здесь мерило — наши ощущения. Прислушивайтесь к себе.
— С чем обычно связан дискомфорт в спине?
— В 75% случаев болят мышцы, а не кости или связки, как думают многие. Причины могут быть разные. Допустим, сходил неподготовленный человек в спортзал, слишком интенсивно позанимался — на следующий день заболела спина. Минувшая зима у нас была очень снежная: многим автолюбителям приходилось чуть ли не каждый день откапывать машину. Это приводило к перенапряжению мышц, которые болят при спазме и перекашивают позвоночник.
— Что делать в таких ситуациях? Сразу обращаться к врачу?
— Как раз мышечная боль может пройти сама собой в течение одного-трёх дней, если, конечно, человек прекратит нагружать себя и отдохнёт. Ускорить процесс позволяют разогревающий пластырь, специальные гели, мази. Мышечная боль — самая простая и лёгкая в плане купирования. Идти к врачу необязательно. Но если проходит несколько дней, а боль только усиливается, стоит показаться специалисту, выявить причину недомогания и получить рекомендации по лечению.
— В каком месте чаще всего локализуется боль? В пояснице? Шее?
— Чаще всего — в пояснице. Это характерно для 60% пациентов трудоспособного возраста. Примерно в 25% случаев беспокоит шейный отдел позвоночника. Дело в том, что поясница несёт более значительную нагрузку, чем шея, держит весь корпус. К слову, когда у человека есть лишние килограммы, это бремя возрастает. Считается, что вес здорового человека можно вычислить, вычтя из роста 100. Допустим, у него 20 лишних килограммов. Это то же самое, что постоянно носить в руках два полных ведра воды. Шея в этом случае нагружается не так сильно. Она болит в основном, когда мы интенсивно работаем руками или кладём на неё какой-то груз (к примеру, штангу во время тренировки).
Бежать на операцию?
— Что ускоряет негативные процессы в нашем позвоночнике?
— Самым главным фактором риска является наше прямохождение. Боль в спине — это расплата за вертикальное положение. Возьмём для сравнения кошку. У неё позвоночник находится сверху, в горизонтальной плоскости. Боли в пояснице у кошек не бывает. Второй фактор — возраст. Со временем наши ткани изнашиваются. В случае с кожей человека возрастные изменения проявляются в виде морщин. Она становится дряблой из-за того, что в клетках снижается количество воды. Всё то же самое происходит в межпозвонковых дисках. Трофические запасы они получают при рождении. Потом питание к ним никак не подносится — там нет сосудистого кровоснабжения. Поэтому хрящевая ткань изнашивается. Таким образом в позвоночнике тоже возникают «морщины». Называются они — протрузии.
— Что они из себя представляют?
— Межпозвоночный диск — это очень интересная структура. В центре находится пульпозное ядро, которое является амортизатором. При нагрузке на позвонки оно сжимается. Но если у детей во время отдыха оно расправляется, то у взрослых старше 25 лет — уже нет. Когда человек много прыгает и бегает, падает с размаху на стул, когда садится, таскает тяжести, пульпозные ядра сжимаются сильнее обычного. Конечно, у них есть защитники — хрящевые кольца, которые должны снижать нагрузку. Но с возрастом они теряют свою прочность. В результате пульпозное ядро начинает выбухать в позвоночный канал. Это выпячивание раздражает другие структуры, возникает ноющая боль. Особенно сильно она чувствуется утром — в течение 15−20 минут после пробуждения. То есть беспокоят уже не только мышцы, но и сам позвоночник. Негативно влияют на его здоровье плохое питание и недостаточное потребление воды. Это ускоряет износ межпозвоночных дисков.
— Чем грыжа отличается от протрузии?
— Протрузия — это выпячивание пульпозного ядра. Если при этом его частичка ещё и свисает, то это уже экструзия или грыжа межпозвонкового диска. Когда они давят на спинномозговые корешки, человек испытывает сильную боль (она может «стрелять» в конечности) и становится нетрудоспособным. Тогда в обязательном порядке нужна помощь специалиста. Обычно обострения снимаются с помощью лекарственных препаратов. Они помогают снять отёк и воспаление, которые обычно составляют 30−50% от объёма грыжи. Кроме того, благодаря естественным процессам организма она сама немного «усыхает» со временем. В результате боль проходит, человек может работать до следующего обострения — они случаются 2−4 раза в год. Убрать протрузии и грыжи без операции нельзя. При этом хирургическое вмешательство показано лишь небольшому проценту пациентов. Не нужно сразу бежать в платную клинику к нейрохирургу, где операцию могут провести без показаний. А показания очень чёткие: сдавливание спинного мозга (оно приводит к параличу конечностей), расстройство мочеиспускания, интенсивный болевой синдром, который не снимается препаратами. Лучше сначала обратиться к неврологу в одну из поликлиник, подведомственных Минздраву Пермского края.
— Правда ли, что стресс и депрессия могут спровоцировать проблемы с позвоночником?
— Если речь о протрузии и грыже, то точно не могут, а вот мышечное напряжение — вполне, особенно на уровне шеи. Бывает, что человек понервничал на работе, поругался с кем-то, пришёл домой, а у него всё болит. Дело в том, что мышцы шеи реагируют на стресс. Боль, вызванная их напряжением, обычно проходит через пару дней. Другое дело, что депрессия и хронические боли имеют одинаковые биохимические корни и возникают от нехватки в организме определённых веществ (серотонина, дофамина, адреналина), которые работают как обезболивающее внутри организма.
Пить или не пить.
— Помогают ли улучшить состояние хондропротекторы?
— Большинство из них — это биологически активные добавки. Я считаю, что определённая польза от них есть. Однако убрать с их помощью протрузию или грыжу нельзя, как и с помощью остеопатии или мануальной терапии. Нужно научиться с этим жить.
— Что следует делать?
— Большинству пациентов с хроническими болями или периодическими обострениями я рекомендую контролировать нагрузку на позвоночник, массу тела, регулярно заниматься физкультурой, делать упражнения для укрепления мышечного корсета — я сама выполняю их последние 30 лет каждый день. Это отнимает всего семь минут.
— Какие это упражнения?
— Первое: лёжа на спине, поднимаем прямые ноги на угол в 20 градусов, а потом опускаем. Если вы только начали заниматься, достаточно пяти раз. Затем постепенно увеличивайте количество. Я сейчас делаю 30−40 раз. Следующее упражнение — велосипед. Опять же ложимся на спину, кладём кисти рук за голову и достаём поочерёдно локтями до колен (левым локтем касаемся правого колена, правым локтем — левого). Как правильно это делать, можно посмотреть в интернете. Третье упражнение — лодочка. Лёжа на животе с заведёнными за голову руками, поднимаем корпус над полом. Достаточно 10−15 градусов. Можно одновременно поднимать и ноги. Главное — помнить, что не стоит делать упражнения через силу или боль. Вам должно быть комфортно.