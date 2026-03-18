100-летний юбилей отмечает нижегородка Луиза Полетаева

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Луизе Полетаевой из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает министерство соцполитики Нижегородской области.

Луиза Николаевна родилась, училась и работала в Горьком. Когда началась Великая Отечественная война, она была уже в старших классах и вместе с другими ребятами участвовала в обороне города, в том числе рыла окопы.

После школы нижегородка поступила в педагогический институт, а затем, в 1948 году, вышла замуж. Через год в семье родился сын Николай. В браке юбилярша прожила более 47 лет.

После выхода на пенсию Луиза Николаевна продолжила вести активный образ жизни: участвовала в различных конкурсах, выставках и телепередачах. Ее любимым хобби стало рукоделие, а именно вышивка на канве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первые машины «М‑1» сошли с конвейера Горьковского автозавода 90 лет назад.