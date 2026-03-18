За четыре месяца в Госюрбюро Ростовской области обратились 200 человек

Жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь в региональном Госюрбюро.

Источник: Комсомольская правда

За первые четыре месяца работы в Госюрбюро Ростовской области приняли больше 200 обращений от жителей Дона. Также составили 21 исковое заявление для защиты прав граждан в суде.

Например, специалисты учреждения помогли матери троих детей в восстановлении приостановленных социальных выплат. За объяснением напрямую обратились в департамент социальной защиты населения Ростова на Дону, после этого женщина снова стала получать финансовую поддержку.

— 200 обращений за четыре месяца фактической работы и 21 подготовленное исковое заявление — показатель востребованности бесплатной юридической помощи. Наша задача — обеспечить реальную защиту прав жителей области, особенно тех, кто находится в уязвимом положении, — подчеркнул директор Госюрбюро Ростовской области Борис Пилипенко.

Напомним, жители Дона могут получить бесплатную юридическую помощь, если относятся к любой из 27 категорий граждан, указанных в документах областного и федерального уровня.

