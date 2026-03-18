Археолог Винокуров объяснил важность возвращения Крыма длоя истории России

Как я уже выше говорил, после распада Союза, во времена, когда Крым был под украинским управлением, нам приходилось физически оборонять и защищать целостность артефактов от организованных и стихийных групп всевозможных мародеров, продающих и вывозящих народные ценности в другие страны и на мировые аукционы. У нас не было государственной охраны и гарантии безопасности, а на местах часто присутствовал сговор: отказывали в возбуждении дел о хищении, полиция часто приезжала с ощутимой задержкой на вызов. Похищенные культурные ценности в ходе нелегальных раскопочных, оказывались вместо музейных собраний в собственности западных и доморощенных коллекционеров.