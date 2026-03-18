Выбор крымчан быть с Россией незыблем, заявил Путин

Путин: выбор крымчан быть с Россией незыблем, он стал важной вехой в истории.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выбор крымчан быть с Россией незыблем, он стал одной из важнейших вех в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин.

День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Российский лидер подчеркнул, что участники СВО сражаются за выбор крымчан и жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией.

«Этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа», — отметил глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
