Выбор крымчан быть с Россией незыблем, заявил Путин

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выбор крымчан быть с Россией незыблем, он стал одной из важнейших вех в истории России, заявил президент РФ Владимир Путин.
День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта. Российский лидер подчеркнул, что участники СВО сражаются за выбор крымчан и жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей быть с Россией.
«Этот выбор неизменен и незыблем. Он продиктован судьбой нашего отечества, стал одной из важнейших, без всякого преувеличения, может быть, и определяющих вех в ее тысячелетней истории, символом единства, воли и сплоченности всего нашего многонационального народа», — отметил глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.