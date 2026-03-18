Власти Нижнего Новгорода озвучили дату открытия Ледовой арены

Строительство Ледовой арены официально завершено, как было заявлено в официальном письме. На текущий момент на площадке активно ведутся работы по наладке и пуску оборудования. Об этом сообщили в «Ньюсрум» со ссылкой на официальный ответ пресс-службы правительства на запрос.
Представители власти обратили внимание на то, что ледовая арена представляет собой высокотехнологичное инженерное строение, в связи с чем процесс подготовки к ее эксплуатации требует привлечения дополнительного времени.
Полное открытие и начало функционирования объекта станут возможны исключительно после успешного прохождения всех обязательных этапов контроля.
Важнейшей стадией станет инспекционная проверка со стороны Континентальной хоккейной лиги. Именно итоги данной проверки окажут определяющее влияние на принятие решения о проведении первых игр.
Дополнительно сообщается, что запуск арены, а также последующий переезд хоккейного клуба «Торпедо» будут осуществляться по согласованию с самим клубом.
Таким образом, конкретная дата открытия арены пока остается неопределенной и будет установлена после завершения всех необходимых формальностей.
Напомним, что новый Ледовый дворец на Стрелке представляет собой многоцелевой спортивный объект площадью 70 тысяч квадратных метров. Он включает основную арену на 12 тысяч зрителей и две тренировочные площадки, каждая из которых вмещает до 250 человек.
Ранее сообщалось, что Ледовый дворец на Стрелке в Нижнем Новгороде может заработать в сентябре.