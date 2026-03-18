В Волгограде стали приходить странные ночные звонки на телефон

Один из мессенджеров постоянно «звонит» по ночам.

Жители регионов России, в том числе и Волгограда, третий день не могут нормально выспаться из-за странных звонков в WhatsApp*. Телефон начинает трезвонить около 22:00 и не останавливается до утра. За ночь набирается больше сотни вызовов, которые тут же сбрасываются.

Пользователи пишут в соцсетях -гаджеты не выдерживают такой нагрузки — перегреваются, быстро разряжаются, у некоторых вообще выходят из строя аккумуляторы. Специалисты называют это фантомными звонками. Скорее всего, проблема в задержках интернета: вызовы копятся на сервере, а потом обрушиваются на телефон целой пачкой.

Пользователи мессенджера (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) бессильны — отключить уведомления нельзя, звонок все равно проходит.

Роскомнадзор еще в августе 2025 года ввел ограничения для WhatsApp*, чтобы защитить россиян от мошенников. Злоумышленники активно используют мессенджеры для обмана, вымогательства денег и вовлечения людей в противоправную деятельность.

Но технический сбой оказался серьезнее любых блокировок — владельцы телефонов продолжают получать сотни вызовов каждую ночь.

*Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.

Ранее сообщалось, что волгоградцы скоро смогут подерять доступ к другому популярному мессенджеру.