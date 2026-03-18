МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив их каждодневный труд и качественную работу.
«Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником, Днем работника бытового и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта, всех, кто работает в этой сфере», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что от каждодневного труда и качественной работы сотрудников ЖКХ зависит благополучие и безопасность всех граждан страны, а также бесперебойная подача воды, света, тепла в домах и квартира, чистота и порядок на улицах российских городов и поселков.