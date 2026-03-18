Калининград попал в десятку популярных направлений для одиночных поездок в марте

В среднем туристы проводят в регионе 4 дня.

Источник: Клопс.ru

Калининград попал в десятку популярных направлений для одиночных поездок в марте. Об этом сообщают аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».

Столица региона оказалась на 6 месте списка. В среднем туристы проводят в Калининграде 4 дня. Снять жильё можно за 2,9 тыс. рублей за сутки.

На первом месте оказалась Москва, за ней 20% одиночных бронирований марта. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (14% и 6% одиночных бронирований в марте соответственно).

Топ-10 выглядит следующим образом:

Москва, Московская область ― средняя продолжительность поездки составляет 2 ночи; Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 ночи; Сочи, Краснодарский край — 3 ночи; Краснодар, Краснодарский край — 2 ночи; Казань, Татарстан — 2 ночи; Калининград, Калининградская область — 4 ночи; Нижний Новгород, Нижегородская область — /3 ночи; Севастополь, Крым — 2 ночи; Кисловодск, Ставропольский край — 6 ночей; Ялта, Крым — 5 ночей.

Светлогорск попал в десятку российских городов, где можно сэкономить на отдыхе в марте.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
