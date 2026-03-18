В Совфеде объяснили выгоду Украины от экстрадиции археолога Бутягина

Киев намерен использовать российского археолога Александра Бутягина, которого по решению суда Польши экстрадируют на Украину, для включения в список пленных и обмена на кого-то значимого. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Агентство «Москва»

Сенатор выразил мнение, что обвинения в адрес Бутягина в разрушении памятника ничтожны. Он добавил, что ученый занимался научной деятельностью и не совершал преступления.

«Польша в очередной раз показала себя настоящей гиеной Европы, с которой не хочется иметь никаких дел. Украинцы же это делают специально, чтобы было чем торговаться с Россией, — пояснил Джабаров», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что суд в Варшаве принял решение по запросу Киева об экстрадиции гражданина России — археолога Александра Бутягина. Ученого отправят на Украину. Представители защиты археолога намерены оспорить решение суда.