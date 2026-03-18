Орангутан Антон объедает кормящую мать в Калининградском зоопарке

Здоровяк частенько забирает себе что-то вкусненькое сверх нормы.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградском зоопарке у орангутанов, с учетом перикусов, сформировано пятиразовое питание плюс пищевое поощрение во время тренингов. По объему малыш Оле съедает за день примерно на 30% меньше мамы Ноны, зато самец Антон — на 50% больше.

За питанием киперы следят пристально. И, как оказалось, Антон объедает Нону.

«В плане еды Антон оказался ни разу не джентльмен, поэтому кормящая мать частенько не досчитывается какого-нибудь блюда. С помощью подмигиваний и призывных жестов люди подзывают Нону в укромный уголок и там восстанавливают пищевую справедливость», — прокомментировали в пресс-службе зоопарка.

Едят обезьяны многое: от яиц и куриного филе до йогуртов, фиников и творога.

Ранее мы рассказывали о том, что в Калининградском зоопарке родился детеныш орангутана. Нона исправно кормит малыша, ей усилили ежедневный рацион.