Путин рассказал о создании новых очистных сооружений в Крыму

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений предусмотрены в Крыму, а трех — в Севастополе, сообщил президент России Владимир Путин.
«Всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений, 24 — в Крыму, три — в Севастополе. Завершена работа на десяти объектах, восемь — в Крыму, два — в Севастополе. Ведутся работы — на 13, в стадии проектирования еще четыре объекта», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Он добавил, что сегодня введут в эксплуатацию модернизированное очистное сооружение около города Судак.
«Этот объект существенно сократит сброс неочищенных сточных вод, а также улучшит экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов», — добавил Путин.