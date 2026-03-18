Путин рассказал о создании новых очистных сооружений в Крыму

Путин рассказал о создании и реконструкции очистных сооружений в Крыму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений предусмотрены в Крыму, а трех — в Севастополе, сообщил президент России Владимир Путин.

«Всего предусмотрено строительство и реконструкция 27 канализационных очистных сооружений, 24 — в Крыму, три — в Севастополе. Завершена работа на десяти объектах, восемь — в Крыму, два — в Севастополе. Ведутся работы — на 13, в стадии проектирования еще четыре объекта», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Он добавил, что сегодня введут в эксплуатацию модернизированное очистное сооружение около города Судак.

«Этот объект существенно сократит сброс неочищенных сточных вод, а также улучшит экологическую обстановку, которая испытывает дополнительную нагрузку в летние месяцы, когда на курорты полуострова приезжают миллионы туристов», — добавил Путин.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше