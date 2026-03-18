Семье погибшего участника СВО из Воронежской области передали орден Мужества

Александр родился 19 марта 1977 года. Он закончил Давыдовскую школу в одноименном рабочем поселке Лискинского района. Получил образование в индустриальном техникуме Борисоглебска. 2 июня 2023 года добровольно подписал контракт на участие в специальной военной операции. На фронте был удостоен медали «За отвагу». Даже получив ранение, он не пожелал оставить службу, и после госпиталя вернулся на передовую. 11 июля 2025 года Александр Александрович Ракитин погиб при выполнении боевого задания.