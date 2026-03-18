Семье погибшего участника СВО из Воронежской области передали орден Мужества

Награду передали жене, маме и сыну бойца из Лискинского района.

Источник: Комсомольская правда

Семье погибшего участника спецоперации из Лискинского района накануне вручили орден Мужества. Александра Александровича Ракитина наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Ему было 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации 18 марта.

Александр родился 19 марта 1977 года. Он закончил Давыдовскую школу в одноименном рабочем поселке Лискинского района. Получил образование в индустриальном техникуме Борисоглебска. 2 июня 2023 года добровольно подписал контракт на участие в специальной военной операции. На фронте был удостоен медали «За отвагу». Даже получив ранение, он не пожелал оставить службу, и после госпиталя вернулся на передовую. 11 июля 2025 года Александр Александрович Ракитин погиб при выполнении боевого задания.

Орден Мужества передали его маме Антонине Дмитриевне Ракитиной, жене Алле Владимировне и сыну Даниле.